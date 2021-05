Caio Paulista festeja o gol da vitória tricolor sobre o Santa Fe Sergio Moraes / Pool / Afp

Publicado 13/05/2021 12:47 | Atualizado 13/05/2021 14:02

Rio - O comentarista da ESPN, Antero Greco, reagiu a vitória do Fluminense sobre o Santa Fe de uma forma que vai agradar aos torcedores tricolores. Sem cerimônia, o jornalista "cravou" que o Tricolor irá conquistar a Libertadores.

"Anotem: o Fluminense será campeão! Está escrito nas estrelas, com assinatura de Nelson Rodrigues", escreveu em seu perfil oficial no Twitter.

Antero faz menção a um dos maiores nomes da história da literatura e do jornalismo brasileiro, Nelson Rodrigues. O pernambucano era torcedor do Fluminense e costumava falar do Tricolor de uma forma extremamente poética.



Considerado por muitos um azarão na competição, o Fluminense lidera atualmente o seu grupo na Libertadores. O Tricolor tem oito pontos, dois a mais que o poderoso River Plate e precisa de um empate contra o Junior Barranquilla, no Maracanã, na próxima terça-feira para selar sua classificação para as oitavas de final do torneio.