Telão despenca em cima de comentarista da ESPN Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 11:03 | Atualizado 10/03/2021 14:07

Na madrugada desta quarta-feira (10), quase que os telespectadores da ESPN da Colômbia viram uma desgraça acontecer ao vivo. Isso porque o comentarista do canal, Carlos Orduz, foi atingido por um dos telões que estão espalhados pelos estúdios do programa ESPN Rádio.



A transmissão precisou ser interrompida. Momentos depois, o profissional voltou ao ar e disse que tudo estava bem. "Passei por exames e absolutamente nada aconteceu comigo. Foi apenas um susto. Estou tranquilo e agradeço a todos pela solidariedade e pelas mensagens, e ressalto que estou bem. Muito obrigado a todos", disse. As informações são do site Audiência Carioca.