Publicado 19/03/2021

Salve o SUS! Salve a Ciência! Fora Bolsonaro! pic.twitter.com/keqqQ3xjZv — Ultrajano (@ultrajano) March 19, 2021 Rio - O jornalista ex-ESPN Brasil José Trajano tomou a primeira dose da vacina imunizante contra a Covid-19, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Aos 74 anos, o comunicador compartilhou um vídeo dele enaltecendo o Sistema de Saúde brasileiro, pediu a saída do governo do presidente da República Jair Bolsonaro e valorizou a ciência.

Trajano ficou conhecido por marcar época no jornalismo esportivo. Entre outros destaques, ele foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento da emissora fechada no Brasil. Fora da TV, Trajano celebrou a vacinação em um vídeo compartilhado por ele no Twitter. Vestindo a camisa do seu time de coração, o América-RJ, ele mandou um recado ao governante do país.



Mais de 287 mil pessoas morreram com a doença no Brasil desde 2020. De acordo com dados oficiais, parte da população já está sendo vacinada - sendo priorizado pessoas que trabalhem com o ramo da saúde e idosos. No Rio de Janeiro, parte da vacinação foi atrapalhada por falta de doses do imunizante na região.