6º - Chapecoense: 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 14 jogos / 73,8% de aproveitamento Márcio Cunha/ACF

Publicado 30/04/2021 20:15

Rio - Apesar da demora e negociações interrompidas nos últimos dias, o Botafogo ainda não desistiu da contratação do atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro já acertou todos os detalhes com o atleta, no entanto, o que resta é são as tratativas com o clube catarinense.

A Chape não quer liberar o jogador por menos de 1 R$ milhão, valor da multa rescisória. No entanto, a equipe catarinense deve uma quantia, tanto a Anselmo Ramon, quanto ao Botafogo, pela negociação do meia Marcos Vinícius em 2019. Atualmente, o Botafogo conta apenas com Rafael Navarro e Matheus Nascimento para a posição.