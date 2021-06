Arthur - Com apenas uma contribuição para gol e 69% do tempo como reserva na Juventus, Arthur vive mau momento na Juve, que pode negociá-lo na próxima temporada. O mercado brasileiro pode ser atrativo para Juve emprestá-lo e voltar a render em alto nível - Divulgação / Site oficial da Juventus

Arthur - Com apenas uma contribuição para gol e 69% do tempo como reserva na Juventus, Arthur vive mau momento na Juve, que pode negociá-lo na próxima temporada. O mercado brasileiro pode ser atrativo para Juve emprestá-lo e voltar a render em alto nível Divulgação / Site oficial da Juventus

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 14:34

Rio - Neymar pode ganhar mais um companheiro brasileiro no PSG na próxima temporada. Segundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, os agentes do volante Arthur, da Juventus, estão negociando com o clube da França.

Após uma temporada abaixo do esperado na Velha Senhora, o clube está com o intuito de renovar o elenco, e Arthur seria uma das opções de saída. Os empresários do atleta enxergam o clube francês como um bom destino para o brasileiro, já que eles procuram um meia.

E um dos pedidos de Mbappé para renovar com o PSG, foi de tornar a equipe competitiva. No entanto, ainda não se sabe se Arthur é de interesse da equipe de Paris.