Leonardo está pressionado no PSG - JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Leonardo está pressionado no PSGJEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 14:21

Alvo de críticas por ainda não ter conseguido um acordo de renovação de contrato com Mbappé, o diretor de futebol do PSG, Leonardo, pode ser demitido. Segundo o jornal francês 'Le Parisien', os donos do clube não estão felizes com o trabalho recente do dirigente e já estariam buscando outro nome para o cargo.



A publicação diz que há outros problemas, entretanto, o risco de perder o atacante francês de graça em junho de 2022 é o principal motivo para a possível troca. Com isso, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pensa em outro dirigente para tentar convencer Mbappé a continuar.



Publicidade

Campeão francês nesta temporada superando o próprio clube parisiense, com o Lille, Luís Campos é o nome mais cotado. Foi ele que convenceu Mbappé a assinar contrato profissional com o Monaco, em 2017.