André Jardine divulgou a lista de convocados para a seleção olímpicaLucas Figueiredo/CBF

Por LANCE!

Publicado 08/06/2021 16:00

A CBF confirmou que o técnico André Jardine, da Seleção Brasileira olímpica, anunciará a lista de convocados para os Jogos de Tóquio no próximo dia 17 de junho. Somente 18 atletas poderão ser chamados, com idade limite de 24 anos, à exceção de três jogadores.

Por não se tratar de uma competição organizada pela Fifa, ou seja, como não faz parte do calendário oficial da entidade, os clubes que tiverem jogadores convocados não são obrigados a liberar seus atletas para a disputar da competição. A liberação precisa ser negociada entre as partes.

André Jardine só definirá a lista de convocados após o anúncio de Tite para a disputa da Copa América, que acontecerá nesta quarta-feira. A tendência, entretanto, é que o grupo que está concentrado para a disputa das Eliminatórias seja mantido.

A Seleção Brasileira olímpica está no Grupo D dos Jogos de Tóquio, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. A estreia da Canarinho será contra os germânicos, na reedição da final de 2016, no dia 22 de julho, em Yokohama.