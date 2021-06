Sinal da transmissão da Globo caiu mais de uma vez em jogo da seleção olímpica - Reprodução

Sinal da transmissão da Globo caiu mais de uma vez em jogo da seleção olímpicaReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:55

Rio - A Globo teve problemas durante a transmissão da vitória de 3 a 0 da seleção olímpica do Brasil sobre a Sérvia, na tarde desta terça-feira. Em mais de uma oportunidade, o sinal da partida, que acontecia em Belgrado, caiu e demorou alguns minutos para voltar. Os telespectadores, inclusive, não conseguiram assistir ao fim do primeiro tempo por conta do problema.

O sinal da globo hoje tá igual o Vasco. — Laís Silva (@_laiiiss) June 8, 2021 O SINAL DA GLOBO CAIU DUAS VEZES



JA POPDE CHAMAR DE GREBBIO — Gremio me deixou com depressão (@gabriel_p_lucca) June 8, 2021 Olha, não lembro de uma transmissão da Globo em que o sinal de transmissão caiu e não voltou.



Espero que não seja nada demais. — Mário Kempes (@kempao) June 8, 2021 globo esqueceu de pagar o sinal da transmissão — bruno. (@sccpbrunx) June 8, 2021 A Globo ignorou completamente o jogo depois que caiu o sinal. kkkkkkkkk



Já que caiu essa porra, bora falar de vôlei e que se foda — Olé do Brasil (@Oledobrasil) June 8, 2021 Diante dos problemas, a Web não perdoou. Logo surgiram várias piadas envolvendo a situação e tirando onda com a situação constrangedora.

A partida foi a última da preparação da seleção olímpica antes das Olimpíadas. No dia 17, o técnico André Jardine fará a convocação para os Jogos de Tóquio.