A serviço da seleção inglesa, Harry Kane é um reforços mais desejados no mercado da bola - AFP

A serviço da seleção inglesa, Harry Kane é um reforços mais desejados no mercado da bolaAFP

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:04

Londres - Após o pedido de Harry Kane de ser negociado, o Tottenham definiu o valor da venda do camisa 10: 150 milhões de libras, cerca de R$ 1 bilhão. No radar de Chelsea, Manchester City, Manchester United e Real Madrid, o atacante não terá a saída facilitada. De acordo com o diário inglês 'The Sun', o presidente do Spurs, Daniel Levy, não aceita o envolvimento de jogadores como moeda de troca para abater o valor desejado.

Nos últimos dias, a imprensa britânica especulou que o brasileiro Gabriel Jesus o inglês Sterling poderiam ser envolvidos na negociação. O City é apontado como o principal interessado na contratação de Kane. Com isso, a operação poderia cair para 60 milhões de libras, cerca de R$ 429 milhões, opção já descartada pela cúpula do Tottenham)

Publicidade

Além da equipe dirigida pelo espanhol Pep Guardiola, Chelsea, Manchester United e Real Madrid sonham com o atacante, capitão da seleção da Inglaterra que disputará a Eurocopa. Aos 27 anos, Kane, que nunca celebrou um título pelo Tottenham, deseja mudar de ares, mas dará preferência à propostas do país.