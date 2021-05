Em recente estudo divulgado pela KPMG, Kane foi eleito o terceiro jogador mais bem avaliado do mundo e à frente de Neymar AFP

Londres - O ciclo de Harry Kane no Tottenham se aproxima para o fim. E o desejo foi revelado pelo próprio ídolo do clube e capitão da seleção da Inglaterra. Depois de oito temporadas ininterruptas no Spurs, o atacante, de 27 anos, reiterou à diretoria a vontade de ser negociado na próxima janela de transferência. A imprensa britânica, como a emissora 'Sky Sports' e o jornal 'The Telegraph', destacou o encontro que agitou o mercado da bola nesta segunda-feira.

Com contrato válido até 2024, o atacante está em alta. No estudo divulgado na semana passada pela 'KPMG', o camisa 10 apareceu no Top-3 de jogadores mais valiosos do mundo, à frente de Neymar, com valor estimado em mais de 127 milhões de euros (R$ 814 milhões, aproximadamente). O clube, portanto, pode arrecadar uma fortuna de interessados como Chelsea, Manchester City, Manchester United e Real Madrid.

Kane deseja decidir futuro antes do início da Eurocopa, que será disputada de 11 de junho a 11 de julho.

De acordo com a emissora, o Tottenham não pretende dificultar a saída de Kane, revelado nas categorias de base do clube. Movido pelo desafio de conquistar um título expressivo na carreira, decidiu mudar de ares. Ele soma 220 gols em 334 jogos pelo clube, mas nunca ergueu uma taça de campeão. Foi vice da Liga dos Campeões em 2019 e da Premier League em 2016/17. Na atual temporada, ele divide a artilharia do Campeonato Inglês com Salah, do Liverpool, com 22 gols.