Gabigol segue na lista para a disputa da Copa AméricaLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 10:28 | Atualizado 10/06/2021 11:20

Ao contrário do programado, Gabigol não se juntou à delegação do Flamengo que está em Curitiba para a partida desta quinta-feira (10) contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. A atitude do atacante irritou a diretoria rubro-negra, segundo o site 'Uol', e uma punição não está descartada.

O incômodo é nítido desde que a CBF divulgou na quarta-feira que Gabigol tinha um edema na coxa direita e o Flamengo considerou o resultado inconclusivo. O clube acredita que o atacante deveria ter se apresentado para fazer o tratamento. O fato de Everton Ribeiro, que também está com a Seleção, ter se apresentado normalmente em Curitiba na quarta-feira também aumentou a irritação.



Diante da situação, os dirigentes rubro-negros pretendem discutir o assunto após a partida de ida da Copa do Brasil, mas avaliam uma punição. A alegação de Gabigol é de que ele realizou exames em São Paulo, iniciou o tratamento e evitou a viagem a Curitiba devido ao desgaste após chegar de madrugada do Paraguai, já que terá de se reapresentar à Seleção, nesta sexta-feira (11).

Em nota, o Flamengo afirmou que Gabigol "descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira, impossibilitando a avaliação do departamento médico" e que "aguarda a reapresentação do atleta".

Já o estafe do jogador, também em nota, dá uma versão diferente. "Os departamentos médicos do Flamengo e da CBF compartilharam os exames e diagnósticos em relação à lesão do Gabi, que apontou um edema muscular. Com isso, o departamento médico do Flamengo vetou Gabriel para a partida contra o Coritiba, decisão tomada no fim do dia de ontem (9). O atacante se prontificou a realizar exames em São Paulo, evitando uma viagem para Curitiba, uma vez que chegou de madrugada do Paraguai após jogo pelas Eliminatórias. Com a decisão, ele segue em tratamento e se apresentará amanhã à Seleção Brasileira, data marcada a todos os convocados para a Copa América",