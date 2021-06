Jogadores festejam o gol de Rodrigo Muniz, que garantiu a vitória - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 21:39

Substituto de Rogério Ceni, que está com Covid-19, Mauricio Souza conseguiu mais uma vitória no comando do time profissional do Flamengo. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro bateu o Coritiba pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil, por 1 a 0, com gol de Muniz, mesmo com muitos desfalques importantes. O técnico interino destacou o triunfo conquistado fora de casa e amenizou as ausências de Rodrigo Caio, Isla, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

"A gente fez um belo primeiro tempo, conseguimos a vantagem. Teve um segundo gol, que estava legal. O Coritiba fez trocas, adiantou as linhas após o intervalo. Fomos seletivos, controlamos o jogo. Não creio que foram os desfalques que fizeram a gente diminuir a intensidade, mostramos que temos elenco".

OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA:

Caso Gabigol:

"Nós fomos comunicados que ele não viria. Mas o caso está entregue ao departamento de futebol. Eles vão resolver da melhor forma."

Entrada de Rodinei:

"Sem dúvida o Matheus estava fazendo um grande jogo. Mas Rodinei entrou bem. A substituição também foi um pedido do Rogério que queria ver ele também."