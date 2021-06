Bruno Henrique e Rodinei - Alexandre Vidal/Flamengo

Bruno Henrique e Rodinei Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:22

O Flamengo está escalado para pegar o Coritiba nesta quinta-feira, às 19h, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil, no Couto Pereira. Com muitos desfalques, inclusive de Rogério Ceni, com covid, o Rubro-Negro vai a campo remendado.

Sem Rodrigo Caio, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Isla e Gerson, o Flamengo está escalado da seguinte forma: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gomes, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Muniz.