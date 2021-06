Maurício Souza durante treinamento do Flamengo no Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/Flamengo

Maurício Souza durante treinamento do Flamengo no Ninho do UrubuAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 08:00

Rio - Após dez dias longe dos gramados por conta do adiamento de seus jogos, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Coritiba, às 19h, no Couto Pereira.

Para o duelo, o Rubro-Negro não poderá contar com seu treinador. Rogério Ceni testou positivo para Covid-19 na última segunda-feira e não poderá dirigir a equipe. Ele também deve ficar fora do jogo contra o América-MG, no próximo domingo, no Maracanã. Como os auxiliares do ex-goleiro, Charles Hembert e Nelson Junior, também estão com a doença, o time será comandado por Maurício Souza, do sub-20, e seu auxiliar, Márcio Torres.

Apesar de não ter Ceni, o Flamengo deverá contar com a volta de Éverton Ribeiro, que estava com a seleção brasileira. No entanto, Rodrigo Caio, que também estava com o grupo de Tite, e Gerson e Pedro, que estavam na olímpica, serão poupados e nem viajaram para Curitiba. Arrascaeta, que testou positivo para Covid enquanto estava com a seleção uruguaia, e Isla, que está com a seleção chilena, também seguem fora. Já Gabigol, que sentiu dores musculares após a vitória do Brasil sobre o Paraguai, ainda é dúvida.

Mesmo com a volta dos convocados, o Flamengo não deve ter vida fácil. O Coxa leva vantagem sobre os cariocas nos duelos no Couto Pereira. Ao longo da história, foram 25 jogos, com 13 vitórias vitórias dos donos da casa, três empates e nove triunfos rubro-negros. Em duas oportunidades, em 2003 e 2009, a equipe paranaense aplicou goleadas de 5 a 0 no Flamengo.