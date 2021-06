Gabigol. Último treino da Seleção Brasileira na Granja Comary antes da ida para Porto Alegre. Lucas Figueiredo/CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:54

Gabigol, jogador do Flamengo, ganhou um problema físico depois do jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, na última terça-feira. Segundo comunicado da CBF, o atacante "queixou-se de dores musculares na perna direita depois da vitória por 2 a 0 contra o Paraguai. Na manhã desta quarta, ele foi submetido a uma ultrassonografia que apontou um pequeno edema, mas que não o impede de ser convocado pra a Copa América".

O Departamento Médico da Seleção, antes de comunicar à imprensa, conversou com o Departamento Médico do Flamengo e encaminhou todos os exames realizados por Gabigol. O atacante, portanto, desfalca o Rubro-Negro no jogo desta quinta-feira contra o Coritiba, às 19h, no Couto Pereira, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil.