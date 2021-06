Gerson está com a seleção olímpica, mas ainda retornará ao Flamengo para mais alguns jogos - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/06/2021 13:34

Rio - Com o anuncio da transferência de Gerson ao Olympique de Marseille, a mídia esportiva já especula possíveis nomes para o lugar vago no meio campo do Flamengo. Fábio Sormani, em participação no programa "Futebol na Veia", sugeriu o nome de Fernandinho, do Manchester City, para a posição.

"Vender o Gerson, pegou o dinheiro… O Fernandinho, do City, está aí na praça, talvez volte para o Brasil. Só tem dois ou três times com condições de pagar um salário próximo do que ele ganha na Europa. O Santos sonha com o Fernandinho porque ele é torcedor, a família é santista. O Santos não tem a menor condição de contratar o Fernandinho. Só se ele aceitar jogar praticamente de graça. Agora, o Flamengo tem condições de contratar", declarou.



Para o comentarista, Marcos Braz deve querer compensar, com um nome de peso, a saída de Gerson. Além de Fernandinho, Wallace, Luiz Gustavo e Vidal são especulados no clube também.

"Se perder o Gerson e contratar o Fernandinho não fica legal? A gente pode criticar a direção do Flamengo por várias questões, mas se tem uma pessoa capaz dentro do Flamengo, é o Marcos Braz. Coisa boa vem pela frente", completou.