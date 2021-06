Comentarista critica compra de Pedro pelo Flamengo: 'Investimento desnecessário' | Flamengo | O Dia

Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o PalmeirasDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 14:36

Rio - O Flamengo confirmou nesta quarta-feira a venda do volante Gerson ao Olympique de Marselha. No entanto, para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, o Rubro-Negro poderia ter mantido o camisa 8, caso não tivesse adquirido Pedro em definitivo. O jornalista achou o investimento no atacante "desnecessário".

Publicidade

“Flamengo foi obrigado a vender o Gerson porque tem Pedro. Fez um investimento absolutamente desnecessário, tem Muniz na base. Não tinha pra quê comprar Pedro. Não se pode tirar o conforto do seu melhor atacante, que é o Gabigol. Eles não jogam juntos”, disse Sormani durante o "BB Debate".



"Para mim, o Flamengo deveria ficar com o Rodrigo Muniz, negociar o Pedro e segurar o Gerson. Você abre mão do Gerson porque precisa de dinheiro, mas se você não tivesse contratado o Pedro, talvez não precisasse vender o Gerson hoje. Eu acho um absurdo num futebol pobre e falido como o nosso, a gente ter uma agremiação como o Flamengo tendo Gabriel e Pedro. Um está na Seleção Principal e outro na Olímpica", completou.