Gabigol e Éverton RibeiroAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 17:37

Rio - O Flamengo não poderá contar com Gabigol e Éverton Ribeiro durante um bom tempo. Convocados nesta quarta-feira para a Copa América, a dupla pode desfalcar o Rubro-Negro em até nove jogos, caso a seleção brasileira chegue à final do torneio, que será disputada no dia 10 de julho.

Ao todo, serão oito partidas pelo Brasileirão, incluindo jogos importantes, como o clássico contra o Fluminense e o duelo contra o Atlético-MG, considerado adversário direto na luta pelo título. O jogo contra a Chapecoense está previsto para o dia 11, um dia após a final, o que deve dificultar a presença da dupla em campo. Além disso, os dois também estão fora do segundo jogo contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Confira a lista:

Flamengo x América-MG - 13/06

Flamengo x Coritiba (Copa do Brasil) - 16/06

Flamengo x Bragantino - 19/06

Flamengo x Fortaleza - 23/06

Juventude x Flamengo - 27/06

Cuiabá x Flamengo - 01/07

Flamengo x Fluminense - 04/07

Atlético-MG x Flamengo - 08/07

Flamengo x Chapecoense - 11/07