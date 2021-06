Gabigol - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 19:19

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Coritiba nesta quinta-feira, às 19h, pela Copa do Brasil. Depois de a CBF emitir nota e fizer que Gabigol sofreu edema muscular, o Rubro-Negro comunicou que considerou os exames da entidade máxima do futebol "inconclusivos" e deixou o camisa 9 na lista de convocados para o duelo.

Confira os relacionados para a partida contra o Coritiba pela @CopadoBrasil. #VamosFlamengo pic.twitter.com/aa5gnPu1ap — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2021

Por outro lado, o Flamengo decidiu poupar Pedro e Gerson, que estavam a serviço da Seleção Olímpica na Sérvia. Rodrigo Caio, com dores no joelho, está fora do duelo. Com isso, Ryan Luka, Thiaguinho, Ramon e Yuri de Oliveira, destaques do Sub-20, foram relacionados.

O provável time do Flamengo é: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gomes, Vitinho, Michael (Everton Ribeiro), Bruno Henrique e Muniz (Gabigol).