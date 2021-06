3º lugar: Giorgian de Arrascaeta - Meia - Flamengo - 26 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96,54 milhões) - JUAN MABROMATA / AFP

3º lugar: Giorgian de Arrascaeta - Meia - Flamengo - 26 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96,54 milhões) JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:45

Rio - O Flamengo ganhou mais um desfalque para o período de disputa da Copa América. Nesta quinta-feira, o meia Arrascaeta foi convocado por Óscar Tabárez para disputar o torneio pelo Uruguai e aumentou o número baixas no Rubro-Negro.

Além de Arrascaeta, o Flamengo também perderá Gabigol e Éverton Ribeiro, convocados pelo Brasil. Além deles, o lateral Isla é outro que certamente disputará a Copa América pelo Chile.

A Copa América terá início no próximo domingo, com a partida entre Brasil e Venezuela, no Mané Garrincha. Caso suas seleções cheguem à final, que será disputada no dia 10 de julho, cada jogador pode desfalcar o Flamengo em até nove partidas.

Veja a lista:

Flamengo x América-MG - 13/06

Flamengo x Coritiba (Copa do Brasil) - 16/06

Flamengo x Bragantino - 19/06

Flamengo x Fortaleza - 23/06

Juventude x Flamengo - 27/06

Cuiabá x Flamengo - 01/07

Flamengo x Fluminense - 04/07

Atlético-MG x Flamengo - 08/07

Flamengo x Chapecoense - 11/07