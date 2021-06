Flamengo x Curitiba, nesta quinta (10) - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo x Curitiba, nesta quinta (10)Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 20:55 | Atualizado 10/06/2021 20:56

Depois de dez dias sem entrar em campo e com ausências importantes, como Rodrigo Caio, Isla, Gerson, Pedro e Gabigol, o Flamengo voltou a disputar uma partida oficial e bateu o Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Rodrigo Muniz, que já vestiu a camisa do Coxa, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Apesar de muitos desfalques, o Flamengo foi amplamente melhor que o Coritiba no primeiro tempo. Primeiro O Rubro-Negro fez o que quis com o Coxa no começo . Muita variação de jogadas, posse de bola no campo de ataque, bombardeio em finalizações e um gol com Rodrigo Muniz, aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio de Vitinho, o centroavante ganhou no alto, desviou de cabeça, a sua especialidade, e abriu o placar. Depois, a partida entrou em ritmo de treino, trotado, sem intensidade e um domínio natural.

Publicidade

Aos 42 minutos, o Flamengo voltou a balançar a rede. Rodrigo Muniz fez o gol, mas foi marcado impedimento de Bruno Henrique, quem havia dado o passe para o jovem centroavante. No replay da emissora que transmitiu o jogo deu para ver que o camisa 27 não estava em posição de impedimento, e o gol foi mal anulado.

Para o segundo tempo, Mauricío Souza sacou Matheuzinho, que levou cartão amarelo no fim da etapa inicial, e colocou Rodinei. O lateral-direito fez a sua reestreia pelo Flamengo depois de uma temporada e meia emprestado ao Internacional. O último jogo havia sido no dia 8 de dezembro de 2019, na derrota para o Santos, por 4 a 0, pelo Brasileirão.



Publicidade

O primeiro lance de perigo na segunda etapa aconteceu apenas aos 16 minutos e foi do Flamengo. Vitinho chutou de fora da área, e Wilson defendeu em dois tempos. Por pouco Rodrigo Muniz, no estilo centroavante, não chegou para o rebote. Aos 29, o Rubro-Negro, que não fazia uma grande partida, mas neutralizava o adversário com êxito, assustou o Coxa novamente. Everton Ribeiro recebeu de Rodinei e chutou colocado de fora da área. A bola foi por cima do gol.

Depois, o nível técnico do jogo caiu mais ainda, e os times promoviam uma partida apática no Couto Pereira. O Coritiba, com jogadores abaixo do nível do Flamengo, não conseguia esboçar nenhum tipo de reação e se viu derrotado em campo pelo time carioca. Aos 46, Nathan Ribeiro deu uma forte entrada em Vitinho, levou vermelho e complicou de vez a vida do Coxa.

Publicidade

Flamengo e Coritiba voltam a se enfrentar para decidir a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no Maracanã, às 21h30. Pela vitória no jogo de ida, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate no Rio de Janeiro.