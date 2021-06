Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Publicado 10/06/2021 18:03

Rio - O Estádio Nilton Santos, que já foi chamado de Estádio Olímpico João Havelange, Stadium Rio e Engenhão, pode mudar de nome novamente. De acordo com o apresentador Edílson Silva, da Band, o Botafogo ofereceu os naming rights do estádio à WTorre, empresa de engenharia que administra o Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

"O nome é Nilton Santos, mas pode mudar de novo. O Botafogo está vendendo a marca para alguma empresa, aí vai ser arena alguma coisa. O Botafogo inclusive ofereceu para a WTorre, que está avaliando a possibilidade de assumir ou não a gestão do estádio. Ela ainda não deu a resposta ao Botafogo, está avaliando as possibilidades de negócio, é uma empresa que tem que fazer dar lucro. A partir do momento que você vende nome do estádio, passa a se chamar uma marca", disse Edílson durante o programa "Os Donos da Bola".



O Botafogo possui a concessão do Estádio Nilton Santos até 2031. Atualmente, o local está cedido á Conmebol para a disputa da Copa América.