Destaque da Portuguesa no Carioca, Chay tem aproveitado a chance com a camisa do Botafogo, inspirado no ídolo HenryVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 20:19

Rio - Destaque da Portuguesa no Campeonato Carioca, Chay promete não desperdiçar a oportunidade de vestir a camisa 14 do Botafogo. A escolha do número, aliás, foi inspirada no ídolo Thierry Henry, campeão do mundo com a seleção da França, na Copa do 98, e que brilhou com as cores de Arsenal e Barcelona. A revelação foi feita numa live realizada pelo Botafogo na noite de terça-feira

"O 14 é meu número da sorte, e o Thierry Henry é um dos jogadores que me inspiram. Gostava muito dele e ele jogava com a 14. Tem outros fatores, como a sorte, conquistei muita coisa no futebol com a 14. Sempre que posso uso essa camisa", destacou.

Após a boa impressão deixada no segundo tempo do empate com o Vila Nova, na estreia do Glorioso na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante ganhou a posição de titular contra o Coritiba. Com o saldo de um gol e duas assistências, Chay é um dos trunfos para o confronto com o Remo, domingo, às 16h, em Volta Redonda.

"O elenco é muito bom, trabalha firme, uma das qualidades que notei assim que cheguei. Marcelo Chamusca me recebeu muito bem, um excelente treinador. Nós temos um bom feedback, os trabalhos deles são muito bons. As coisas vão acontecer naturalmente", avaliou Chay.