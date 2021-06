De rabo de olho, Moura se dedica - Vitor Silva/botafogo

Publicado 09/06/2021 19:00

Rio - Principal contratação do Botafogo para a temporada, o atacante Rafael Moura deve fazer sua estreia no próximo domingo, contra o Remo, em Volta Redonda. Ele teve seu nome publicado no BID na tarde desta quarta-feira.

Em sua apresentação, o He-Man havia declarado que precisaria de um tempo para entrar em forma, já que não atua desde fevereiro. No entanto, ele respondeu bem aos trabalhos físicos e tem a intenção de estar em campo já neste domingo.

"O momento certo pode ser já nesse próximo final de semana, mas vai depender do treinamento e de como eu vou me sentir ao longo da semana. Se não for esse, será no outro. Pode demorar um pouquinho, mas garanto que eu também estou muito ansioso para estrear. Não gosto de ficar de fora, ficar enrolando, mas não podemos atropelar o processo. Peço um pouco de paciência, estou há três meses sem fazer uma partida", disse o artilheiro.

Além dele, o volante Barreto também foi regularizado e é outro que deve estar à disposição de Marcelo Chamusca.