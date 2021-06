Ênio, jogador do Botafogo - Divulgação

Publicado 09/06/2021 13:47

Rio - Flagrado disputando um torneio de pelada no último domingo, em Duque de Caxias, o atacante Ênio, do Botafogo, foi às redes sociais pedir desculpas pelo ocorrido. O jogador admitiu o erro e se disse arrependido por ter colocado seus colegas em risco.

"Quero pedir desculpa pelo meu erro!! Fui inocente e irresponsável. Me coloquei em risco assim como coloquei meus companheiros e os funcionários também. Assumo minha falha e as consequências. Vou usar isso para refletir. Peço desculpas de novo aos meus companheiros e principalmente para a torcida, que sempre me deu muito carinho. O Botafogo é a minha casa e vou trabalhar dobrado para voltar a honrar essa camisa", escreveu Ênio nas redes sociais.

Ênio ficará dez dias afastado dos treinos do Botafogo devido ao protocolo de segurança contra a Covid. Além disso, o jogador sofreu uma punição administrativa por parte do clube.