Diego Gonçalves disputou o Campeonato Paulista pelo MirassolDivulgação/Mirassol FC

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:10

Perto de ser anunciado como a 18ª contratação na temporada, Diego Gonçalves depende apenas de trâmites burocráticos, mas já vem trabalhando com os novos companheiros, segundo o 'Canal do TF'. O atacante ex-Mirassol, inclusive, pode ser a última novidade no elenco alvinegro.

Com pouco dinheiro e orçamento estourando, a diretoria do Botafogo ainda avalia nomes de meias para fechar o grupo. Entretanto, a questão financeira tem sido um problema, assim como as opções no mercado.



Por isso, já existe a avaliação de que, se não for encontrado um jogador com características de camisa 10 e diferentes dos nomes que já fazem parte do elenco, não valerá a pena o esforço financeiro.



Tudo pode mudar, claro, com o decorrer das partidas na Série B, mas no momento uma nova contratação apenas se for um camisa 10 ou uma oportunidade de mercado.

Em relação a Diego Gonçalves, a expectativa é de que ele seja regularizado ainda nesta semana e que fique à disposição do técnico Marcelo Chamusca para a partida contra o Remo, no domingo.