Gilvan aposta em crescimento do Botafogo com chegada de novos nomes para o elencoVitor_Silva

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:43

Para a disputa da Série B, o Botafogo trouxe mais cinco contratações (Daniel Borges, Luís Oyama, Barreto, Chay e Rafael Moura) e ainda aguarda os trâmites burocráticos para anunciar Diego Gonçalves, que já treina com o elenco. Com a chegada desses jogadores, o zagueiro Gilvan acredita que o Glorioso ficará mais competitivo para brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

"Estão chegando jogadores para nos ajudar, como o Rafael Moura. Nosso time está encorpando cada vez mais, está ficando competitivo. É bom estar competitivo em todas as posições. Quem jogar vai dar conta do recado e isso vai somar ao Botafogo", afirmou Gilvan em entrevista à Botafogo TV.



Já podendo contar com praticamente todos do pacote de contratações - Rafael Moura pode estrear -, o Botafogo enfrentará o Remo neste domingo (13), às 16h no Raulino de Oliveira. Com quatro pontos, o Glorioso pode até mesmo assumir a liderança, dependendo dos resultados da rodada.



"Não tem favoritismo. Temos que colocar os pezinhos no chão. Sabemos que é um campeonato difícil, já disputei cinco Séries B e conquistei dois acessos. Domingo será uma final para nós e tenho certeza de que sairemos vitoriosos", avisou o zagueiro.