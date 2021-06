Homem tenta fugir de blitz em Vilar dos Teles, em São João de Meriti - Reprodução

Homem tenta fugir de blitz em Vilar dos Teles, em São João de MeritiReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:04

Rio - Uma mulher que foi baleada durante uma tentativa de fuga de uma blitz na Avenida Automóvel Clube, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense recebeu alta do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Miriam dos Santos, de 25 anos, estava no carona de um suspeito, que atirou contra policiais, que faziam uma blitz na tarde de domingo (27). Durante o confronto, o homem morreu e a mulher foi atingida e socorrida pelo Corpo de Bombeiros.