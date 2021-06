Bebê recém-nascido é abandonado em lixeira no Complexo do Alemão - Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021

Rio - Três familiares do bebê abandonado em uma lixeira em Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, prestam depoimento na 22ª DP (Penha), na manhã desta segunda-feira. Os familiares chegaram por volta das 10h na delegacia. Até o momento, a Polícia Civil não informou os familiares que serão ouvidos. O bebê foi abandonado dentro de uma lixeira, na tarde do último sábado (26) . De acordo com testemunhas, a suposta mãe da criança colocou uma bolsa dentro da lixeira que estaria prestes a ter o lixo triturado e foi embora. Momentos antes da ação, moradores escutaram o choro de um bebê vindo de dentro da bolsa.