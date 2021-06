Crime de moeda falsa pode chegar a ate 12 anos de prisão - Divulgação/Polícia Federal

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 20:48

Rio - Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (28) por tentar comprar e distribuir notas falsas, em Paraty, na Região Sul Fluminense.



De acordo com a PF, o acusado adquiriu, pela internet, R$1 mil em moedas falsas, que foram entregues pelos Correios. As notas falsas vieram de São Paulo e iriam circular em Paraty. O crime de moeda falsa está previsto no Código Penal e a pena pode chegar ate 12 anos de prisão.