Órgãos estiveram no local para começar a demoliçãoPrefeitura / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:58

Rio - A subprefeita de Jacarepaguá Talita Galhardo, o subsecretário de Defesa Civil, Marcio Mota, e a secretária de Conservação, Anna Laura Secco, estiveram nesta manhã fazendo vistoria em um imóvel em Rio das Pedras, depois de mais um susto dos moradores . Na madrugada de sábado para domingo, por volta das 3h30, caiu o emboço do teto da sala de um apartamento do segundo andar na Rua Vitória Régia. Não houve feridos porque os moradores estavam na sala no momento do incidente.

A moradora contou ás autoridades que o barulho foi enorme e até quem estava numa festa, na rua, escutou o estrondo. Imediatamente os bombeiros foram acionados o imóvel. De acordo com o boletim de ocorrência, as estruturas estão corroídas por infiltrações anteriores e apresentam risco.



Nesta segunda-feira, após vistoria dos técnicos da Defesa Civil e da Conservação foi constatado dano nas estruturas metálicas da laje do segundo andar, sendo recomendada a retirada de todo o emboço do teto, bem como a demolição do quarto piso, ainda em construção.



"Nossa preocupação com as construções sem embasamento técnico é evitar prejuízos às próprias famílias e evitar mortes como aconteceram recentemente", disse a subprefeita de Jacarepaguá Talita Galhardo, que esteve no local.



A demolição será manual e deve durar três dias, com mais três para a retirada de todo o entulho, que será ensacado, já que o local não permite a entrada de caminhão e outras máquinas.