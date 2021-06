Joana Treptow é âncora do 'Jornal da Band' - Reprodução/Instagram

Joana Treptow é âncora do 'Jornal da Band'Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:27

Rio - O pai de Joana Treptow foi resgatado dos escombros de um prédio que desabou, em Miami, nos EUA, nesta quinta-feira (24) . Bruno Treptow chegou a gravar um vídeo relatando a situação, que foi exibido durante o programa "Bora, Brasil", da Band, emissora onde sua filha Joana trabalha. A âncora do "Jornal da Band" informou que o patriarco havia sido resgatado através de suas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

"Graças a Deus a minha família foi resgatada. O meu pai, a esposa dele e a cachorra estão bem. Um milagre. O prédio onde ele mora há quase 20 anos, desabou. Por 5 metros o apartamento dele também não foi abaixo. Que os bombeiros encontrem sobreviventes dessa tragédia. Que tristeza, meu Deus", declarou a apresentadora no Twitter.

Joana agradeceu as mensagens de preocupação e contou que ainda há 51 pessoas desaparecidas. "É difícil falar de milagre com a possibilidade de tantas mortes. Meu pai e a esposa estão bem. Muito abalados. Só queria estar perto. Os vizinhos, pessoas que conheciam há tanto tempo. As crianças vizinhas de porta que eles viram crescer. Meu Deus", lamentou a jornalista.

Publicidade

Confira as publicações abaixo:

graças a Deus a minha família foi resgatada. o meu pai, a esposa dele e a cachorra estão bem. um milagre. o prédio onde ele mora há quase 20 anos, desabou. por 5 metros o apt dele tb não foi abaixo. que os bombeiros encontrem sobreviventes dessa tragédia. que tristeza, meu Deus https://t.co/9fdjQ3bq1B — Joana Treptow (@joanatreptow) June 24, 2021

Publicidade