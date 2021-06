Fernando Sampaio - divulgação

Fernando Sampaiodivulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 15:10 | Atualizado 20/06/2021 15:18

Fernando Sampaio, ator que deu vida ao personagem Gahiji de 'Os Dez Mandamentos', acaba de perder tudo num incêndio em sua casa. O artista está bem, porém segue precisando de qualquer ajuda financeira ou material. Ele perdeu todos os seus pertences pessoais, após um curto circuito em um cômodo do segundo andar do imóvel.

"Eu tinha ido na casa de uma amiga. Deu um curto na parte de cima da casa e foi bem no quarto que eu coloquei todas as minhas coisas, porque eu vou começar uma reforma no piso, então pegou fogo em todas as minhas coisas. Não tenho roupa, não sobrou nada. Saí de casa eram 11h da manha e por volta de 13h o pessoal do condomínio me ligou dizendo que estava pegando fogo aqui. Quando cheguei, o fogo estava muito alto e os vizinhos já tinham chamado os bombeiros", conta o ator.

Após perder tudo, o ator segue fazendo uma campanha para arrecadar doações. Quem puder ajudar, ele está aceitando transferências pelo PIX (21982813099). Aqueles que desejarem fazer doação material, podem fazer contato com Karina Alaor através do número (21)969690066.