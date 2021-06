Xanddy Harmonia e Carla Perez - Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 12:05

Xanddy Harmonia estava respondendo algumas perguntas de fãs pelos stories do Instagram, quando foi surpreendido por um questionamento pra lá de íntimo: "Qual a média semanal de sexo?" Sem papas na língua, o baiano respondeu: "Semanal? Diário, minha filha". Em seguida, Carla Perez, que estava dentro do carro com Xanddy no momento da risada, caiu na gargalhada.

O artista ainda respondeu outra curiosidade sobre sua vida íntima: "Já precisou o azulzinho (Viagra)?" Bem humorado, ele também não se absteve de responder: "Olha aí, gente. Isso é pergunta que se faça? Olha a intimidade. Claro que não, sinais vitais em dia, intacto, fluxo normal", afirmou o cantor.

