Antonia Fontenelle - Reprodução Instagram

Antonia FontenelleReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 07:24 | Atualizado 19/06/2021 07:41

Antônia Fontenelle usou as redes sociais para lamentar a morte de seu irmão, em decorrência da Covid-19. Em seu Instagram, a influencer contou que os dois não eram muito próximos, mas que apesar disso, sempre o assistiu. Leia, na íntegra, a nota de pesar:

"Irmão eu tinha 14 anos de idade quando lhe vi pela primeira vez, você tinha 23 anos, lindo, simpático, carinhoso... Cheio de vida, mas o que não sabíamos é que o destino lhe reservava numa curva, pra lhe entregar a mais dura aprovação (sic) que um homem poderia passar: Viver o resto da vida numa cadeira de rodas. Ainda sim (sic) você não se deu por vencido, e continuou com muita garra a sua vida, mesmo com tantas limitações, você constitui sua Familia (sic), fez filhos lindos, amorosos, dedicados... Há uma semana sua filha me ligou e disse: Tia, perdão pela invasão, nunca lhe vi pessoalmente, mas sei que você pode me ajudar, não deixe meu pai morrer, ele pegou covid, está internado num hospital de campanha, vai ser entubado e precisa ser transferido. Eu tentei, mas Deus já havia dado sua missão como cumprida nessa passagem. Não convivi com você, mas saiba que sinto a dor da perda de um irmão. Vai com Deus, que os anjos te receba e te afague, e que na sua próxima vida, você venha com uma missão leve".