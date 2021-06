Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2021 11:12

Viih Tube revelou que sua participação no 'BBB 21' não foi nada fácil. E isso não está atrelado à questão do jogo em si ou à convivência com os demais participantes. A ex-sister revelou, entrevista à Flávia Pavanelli e Tata Estaniecki, no Pod Delas, que enfrentou vários problemas de saúde enquanto esteve confinada e contou ainda que deu bastante trabalho aos médicos da atração que estavam de plantão.

"Eu tive todos os problemas de saúde que você imaginar lá dentro. Eu comecei com infecção de urina, gastrite, o intestino começou a mexer e eu não consegui mais fazer cocô, eu rasguei a 'precheca' em uma das provas... Fiz várias coisas de saúde erradas lá que só os médicos pra me aguentarem. Toda hora era: 'Viih Tube, remédio', o tempo todo. Não sei o que era pior naquele programa, tomar banho ou cagar", disse a influencer.