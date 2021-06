Luiza Possi está grávida pela segunda vez - Reprodução de internet

Luiza Possi está grávida pela segunda vezReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 07:37

Grávida pela segunda vez, Luiza Possi publicou, em seu Instagram, um vídeo do chá revelação. Nas imagens, ela aparece com a família e uma fumaça azul ao fundo, anunciando a chegada de mais um menino. "Depois de muita espera e ansiedade, sentimos únicos que pairavam a minha mente e vida, hoje anunciamos que teremos mais um MENINO! A felicidade irradia as nossas vidas. A certeza que essa nossa vida trará não só alegria, mas amor para mim, para o Cris e para o Lucca nos enche de esperança. Como é bom estarmos juntos! Filho, você já é muito amado. Seja bem-vindo!”, disse ela, que já é mãe de Lucca, de um ano, fruto de seu relacionamento com o diretor Cris Gomes.

.