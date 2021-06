Marcelo Torres, do SBT, confundiu os nomes do serial killer Lázaro Barbosa e do ator Lázaro Ramos - Montagem

Marcelo Torres, do SBT, confundiu os nomes do serial killer Lázaro Barbosa e do ator Lázaro RamosMontagem

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 12:29

Lázaro Ramos compartilhou em suas redes sociais, neste sábado (19), um vídeo em que reage a confusão que o jornalista Marcelo Torres, do "SBT Brasil", fez ao vivo, na última quinta-feira, ao confundir o nome do ator da Globo com o do serial killer Lázaro Barbosa, que está sendo procurado em Brasília.

Em seu vídeo, Lázaro Ramos aparece ouvindo a notícia dada pelo âncora do SBT e, quando percebe que ele diz: "Esta edição começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal", o ator imediatamente cospe a água que estava tomando, demonstrando surpresa com o que ouviu, mas em tom irônico.

Publicidade

Confira: