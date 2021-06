Marina Ruy Barbosa revela se já ficou ou não com Neymar Jr - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 11:22 | Atualizado 19/06/2021 11:22

Marina Ruy Barbosa compartilhou uma publicação de Neymar Jr, em que ela e sua melhor amiga, Luma Costa, aparecem ao lado do craque, em registro feito em julho de 2015. "Como passa rápido", escreveu a atriz sobre a imagem.

Em seguida, a ruiva foi questionada por um fã se já havia ficado com Neymar em algum momento. "Não, imagina! Eu nunca fiquei também com ex de amiga", respondeu ela.

Como o tempo passa rápido!!! https://t.co/JZGxNzuqPd — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) June 19, 2021