Por O Dia

Publicado 19/06/2021 13:40

Depois de se afastar das redes sociais por conta da forte crise de ansiedade que a fez parar no hospital, Raissa Barbosa apareceu neste sábado (19), curtindo uma viagem para Dubai. A ex-Miss Bumbum falou um pouco sobre por que decidiu viajar de última hora.

"Ninguém está entendendo nada. Do nada eu estou em Dubai. Eu podia ficar em casa muito triste como eu estava ou eu podia optar por viajar e ser feliz. É isso. Tô me cuidando, trouxe meus remedinhos e estou bem. Mas entre ficar em casa, em São Paulo, de cama e preferir viajar, eu preferi viajar. Foi o melhor que eu fiz. Eu tô me cuidando, tô bem e vou ficar melhor ainda. Eu estava precisando disso (sair de casa)", diz a ex-Fazenda.

"Eu só precisava tirar um tempo pra mim, viajar, sumir um pouco dos stories e viver o mundo real, me conectar comigo mesma. Eu estava muito mal, mas não quero ficar falando isso. Quero falar de coisas boas, que estou bem, estou em Dubai. [...] Tô tentando viver mais o mundo real que o mundo virtual", conclui a modelo, em pronunciamento feito através de live no Instagram.