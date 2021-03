Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 06:15 | Atualizado 29/03/2021 06:16

Dizem que tudo o que é bom dura pouco. Pois bem. Chegou ao fim a lua de mel do casal Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi - dada em primeira mão por esta coluna de seis leitores. Eles retornam nesta segunda-feira (29) de Dubai. O voo tem previsão de chegada para as 17h em São Paulo. O casal volta de primeira classe.

Marina e Guilherme embarcaram no último dia 18. Apesar de ainda não terem assumido publicamente, o deputado federal é a companhia constante de Marina desde o fim do casamento da atriz com Xandinho Negrão. Mas a relação não é segredo para os amigos do rapaz. Marina tem ido à casa de Guilherme com certa frequência. A coluna, que é a favor do amor, deseja felicidades aos pombinhos.