Polícia de Dubai prendeu um grupo de 40 mulheres que haviam sido filmadas nuas na varanda de um prédio Reprodução

Por iG

Publicado 07/04/2021 14:34

Dubai - Após prender as modelos que realizaram um ensaio nu na varanda de um apartamento, os oficiais de Dubai vão deportar os envolvidos. As informações são do jornalista Fernando Moreira.



No último sábado (04), um grupo de 11 ucranianas e oito russas foram flagradas em um ensaio sensual para um fotógrafo russo na varanda de um apartamento do país islâmico. Incialmente, todos foram detidos, porém o procurador-geral de Dubai, Essam Issa al-Humaidan, anunciou que todos serão deportados para seus respectivos países.

O grupo corria o risco de uma condenação de seis meses de prisão. Os moradores de Dubai, inclusive, clamavam por uma pena ainda maior. A polícia se recusou a divulgar detalhes sobre o grupo.