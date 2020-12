Nego do Borel e Ludmilla curtem balada juntos Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 10:06 | Atualizado 08/12/2020 10:10

Rio - Nego do Borel postou no Stories, do Instagram, uma selfie com Ludmilla em Dubai. O funkeiro e a cantora estão curtindo férias. Nego do Borel está acompanhado pela namorada, Duda Reis, enquanto Ludmilla está com a mulher, Brunna Gonçalves, e familiares.

fotogaleria

Publicidade

Na imagem postada por Nego do Borel, ele e Lud aparecem curtindo uma noitada. O funkeiro passou por Dubai com o objetivo de chegar nas Ilhas Maldivas, que é o novo destino queridinho dos famosos. O cantor e Duda Reis estão hospedados no Lux Resorts and Hotels, que tem bangalôs cujas diárias podem chegar a até R$ 20 mil.

"Bom dia, meu Brasil, acordei hoje nas Maldivas, esse lugar e o paraiso, comenta ai quem sonha em vir aqui um dia, Deus e perfeito mano! To duro mas.... vocês completam kkkkkkk", escreveu Nego do Borel ao postar uma foto nas Maldivas.