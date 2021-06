Viih Tube - Reprodução Instagram

Publicado 19/06/2021

Na tarde deste sábado (19), Viih Tube contou aos fãs que, após sair do banho, rasgou um dos mamilos. Para quem não sabe, a youtuber tem piercing nos dois mamilos e ela chegou a machucar um deles durante sua participação no 'BBB 21'.

"Eu não estou nem acreditando no que eu fiz agora, gente. Fui sair do banho e nossa... Lembram que eu tinha rasgado o mamilo em uma prova do BBB? Não tinha cicatrizado 100% ainda e fui sair do banho agora e rasguei. Nossa, mas rasguei muito, vocês não tem ideia. Vou ter que cuidar, de verdade. Já estava cuidando, mas agora... Nossa, caiu até minha pressão", disse a influencer.