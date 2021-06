Marcos Oliver - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 07:00 | Atualizado 19/06/2021 07:10

Na noite da última sexta-feira (18), Marcos Oliver usou suas redes sociais para lamentar a morte de seu enteado Lorenzo, de 11 anos. O menino morreu ao cair do apartamento em que morava em com a família em Santos, no litoral de São Paulo. Em 2013, Marcos participou da sexta temporada do reality show 'A Fazenda', da RecordTV, onde ficou em terceiro lugar.

O ator postou uma foto com a palavra 'Luto' em suas redes sociais. Ele ainda trocou sua foto de perfil para a mesma imagem, mas não escreveu nenhuma legenda. Lorenzo era filho de Patricia Sahade, com quem Marcos namora desde 2018, e, de acordo com o site G1, estava em casa com a irmã mais velha, de 17 anos, por volta das 9h da manhã, quando moradores do prédio ouviram um forte estrondo. O corpo da criança foi encontrado na rampa de acesso à garagem.

O delegado Jorge Álvaro Gonçalves Cruz disse que os dois jovens estariam tendo aulas remotas em seus quartos no apartamento duplex do prédio residencial. Lorenzo teria subido sozinho para a área da cobertura, que tem tela, exceto em uma pequena parte, onde existe um jardim ornamental. Não há indicativo de homicídio, segundo a polícia.