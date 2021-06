Christiane Torloni - Christiane Torloni Caption

Publicado 20/06/2021 12:57 | Atualizado 20/06/2021 13:03

Neste domingo (20), vai ao ar a última rodada do mata-mata do ‘Super Dança dos Famosos’, que passa a ser apresentado por Tiago Leifert como substituto de Fausto Silva, até que Luciano Huck assuma as tardes de domingo da Globo. A coluna antecipa que a campeã desta rodada é a atriz Christiane Torloni. A segunda colocação ficou com Tiago Abravanel. No júri artístico estavam Angélica, Moacyr Franco e Simone, dupla de Simaria. A vencedora se juntará ao grupo de semifinalistas, que já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira, Lucy Ramos e Dandara Mariana.



Dançando os ritmos forró e rock, três casais se apresentam hoje para garantir vaga na semifinal: a atriz Christiane Torloni, vencedora da edição de 2008 do quadro, com o professor Álvaro Reys; o ator Odilon Wagner, que ficou em terceiro lugar em 2011, com a bailarina Yasmin Marinho; e o ator Tiago Abravanel, terceiro colocado de 2013. Devido a uma lesão de Nathalia Zannin, Tiago dança com Brennda Martins, que já esteve como professora no ‘Dança dos famosos’ em 2018 e 2020.