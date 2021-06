Renata Fan e Denílson - Divulgação/ Band

Publicado 19/06/2021 12:00

Rio - O comentarista Denílson foi o convidado do programa "The Noite", do SBT, na última sexta-feira. Durante a conversa com Danilo Gentilli, ele deixou claro sua boa relação com a colega Renata Fan, mas relembrou um conflito que teve com a apresentadora quando estendeu uma viagem por três dias sem avisá-la.

“Falei pro meu chefe, e vou unir o útil ao agradável, só que eu não comentei com ela. Aí eu voltei, todo felizão, ‘abriu mão do programa?’ e começou me esculachar”, contou Denílson.



“Mas aí obviamente eu me desculpei com ela, porque pelo fato da gente trabalhar tantos anos juntos, e a gente tem muito mais do que liberdade que chegar um no outro, ‘estou indo'”, completou.