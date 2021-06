Reginaldo Leme - Reprodução

Rio - O comentarista Reginaldo Leme ficou fora da transmissão do treino classificatório para o GP da França de Fórmula 1, na Band, na manhã deste sábado. O jornalista, de 76 anos, teve uma queda de pressão pouco antes da largada.

Vocês devem ter notado a ausência do Reginaldo Leme. Ele teve um pequeno desconforto, uma queda de pressão. Mas está tudo bem com o Reginaldo, está tudo legal com ele, está descansando para amanhã. Descansa aí meu querido, mestre e amigo Reginaldo Leme",disse o narrador Sérgio Maurício já no fim da transmissão.

Na pista, Max Verstappen levou a melhor sobre o britânica Lewis Hamilton e largará na pole position no GP da França.