Klebinho (lateral-direito) - Aos 22 anos, foi emprestado ao Cruzeiro até dezembro, que é justamente o período do fim de seu vínculo com o Fla. Caso ele permaneça na Raposa em 2022, o Rubro-Negro manterá 20% dos direitos econômicos de KlebinhoReprodução Instagram Klebinho

Por Venê Casagrande

Publicado 18/06/2021 21:15

A passagem de Klebinho pode chegar ao fim menos de um mês depois de ser anunciado pelo clube. Contratado no fim de maio por empréstimo até dezembro junto ao Flamengo, o jogador tem chances de ser devolvido ao clube carioca. Pelo menos esse é o desejo da diretoria mineira.

Segundo apurou a reportagem, o Cruzeiro entrará em contato com diretoria do Flamengo para conversar sobre a possibilidade e saber se o clube carioca aceitaria romper o contrato de empréstimo. Com isso, Klebinho seria devolvido ao time rubro-negro, agremiação dona dos seus direitos econômicos e que possui vínculo até dezembro.

Desde que chegou ao Cruzeiro, Klebinho possui um jogo apenas e chegou a ser afastado pela diretoria depois de ser visto em um evento noturno, sem a utilização de máscara e quebrando o protocolo médico do clube contra a Covid-19.

Com 22 anzos, Klebinho é cria das categorias e base do Flamengo e acumula passagem pelo futebol japonês, pelo Tokyo Verdy, clube que defendeu também por empréstimo.