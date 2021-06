Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 17/06/2021 16:33

A insatisfação da diretoria do Flamengo com a CBF pelo fato de Pedro ser chamado pelo técnico André Jardine para as Olímpiadas de Tóquio, em julho, não é por acaso, e a cúpula do clube se baseia em fatos para achar que a postura da entidade foi uma afronta.

Logo depois da reunião do Departamento de Futebol do Flamengo, na quarta-feira, que decidiu pela não liberação de nenhum jogador para as Olímpiadas, o clube entrou em contato com a CBF, com Walter Feldman, Secretário-Geral da entidade, e comunicou a decisão de não deixar nenhum atleta disputar o torneio pela seleção olímpica.

A ideia é que não criasse o mal-estar com nenhum jogador que viesse a ser chamado e que depois tivesse que ser retirado da lista por conta não liberação. Paralelamente, Pedro também foi comunicado pelo diretor de futebol, Bruno Spindel, da decisão da diretoria. O camisa 21, na conversa, disse que gostaria de jogar as Olímpiadas, mas garantiu que entenderia a posição do clube de não liberar e que não ficaria chateado ou desmotivado.

Por volta das 23h40, da última quarta-feira, a CBF enviou um e-mail ao Flamengo, com o assunto "IMPORTANTE (convocação)!!!!" e assinado pelo Supervisor Roberto Valdemar, com o seguinte texto:

"Prezados Senhores,

Desejamos uma boa noite e pedimos gentilmente que desconsiderem o envio do e-mail anterior e o conteúdo do documento anexado.

Desde já agradecemos e enviamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Roberto Valdemar (Supervisor de Categorias de Base)"

Depois do e-mail, os dirigentes do Flamengo foram dormir sem a preocupação de ver um jogador na lista de André Jardine. Porém, horas depois, viram que a entidade não seguiu o roteiro e, mesmo assim, colocou o nome de Pedro no elenco para participar das Olímpiadas.

Nesse momento, o grupo de Whatsapp da diretoria do Flamengo "bombou", com praticamente todos os participantes indignados com a postura da CBF. A palavra "afronta" foi muito digitada nesse grupo e todos trataram a postura da entidade como uma forma de jogar o atleta contra o Rubro-Negro, mas, nos bastidores, o Departamento de Futebol havia se preparado bem para este cenário, e o atacante irá acatar o desejo do Rubro-Negro.

A CBF não irá se manifestar sobre o assunto, mas entende que o comunicado foi enviado na última quarta-feira e a convocação aconteceu nesta quinta-feira. Durante esse ínterim, muita "coisa" aconteceu, e o atacante Pedro está na lista.

O Flamengo, entretanto, manterá a postura de não liberar o jogador para as Olímpiadas. Em contato com a reportagem, Marcos Braz, vice de futebol do clube, garantiu que Pedro não irá se apresentar À seleção olímpica.

"A nossa postura será a mesma. Não vamos liberar Pedro. Fizemos um investimento alto para ter um elenco forte e agora queremos usar o elenco", disse Braz ao Jornal O Dia.